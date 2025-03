Roma, chi sostituirà Ranieri? Spuntano i primi due nomi, già tramontato il sogno Ancelotti

Mister Claudio Ranieri ha confermato per l'ennesima volta che non sarà lui l'allenatore della Roma nella prossima stagione: chi lo sostituirà quindi alla guida di Dybala e compagni? Se lo chiede anche La Gazzetta dello Sport di questa mattina, secondo la quale i sogni (improbabili) restano tre: Carlo Ancelotti, Roberto Mancini e Massimiliano Allegri. Se il primo sembra già fuori dalla lista, Mancini e Allegri non sono però mai stati contattati direttamente, pur essendo attualmente liberi da impegni contrattuali con altre società.

Le piste più concrete, almeno per adesso, portano verso altri nomi. Il primo è Maurizio Sarri, molto apprezzato dai Friedkin e già vicino ai giallorossi prima dell'arrivo di Mourinho nel 2021. Un altro è quello di Vincenzo Montella, attuale allenatore della Turchia con ottimi risultati. L'Aeroplanino era già stato contattato dopo l'esonero di Juric e oggi potrebbe liberarsi grazie a una clausola di risoluzione da circa un milione di euro, non certo una penalità eccessiva se verrà scelto di sposare il suo progetto.

Gian Piero Gasperini, con cui la Roma ha già parlato, ma che al momento valuta pure Juventus e Napoli. E poi ancora Stefano Pioli dell'Al-Nassr e Vincenzo Italiano del Bologna. La rosea conclude che l'annuncio del prossimo allenatore della Roma, visto il casting ancora totalmente aperto, è rimandato con ogni probabilità a fine stagione.