Roma, De Rossi contro la piazza: "Qui si rispettano troppo poco i senatori!"

vedi letture

Archiviata la sosta per le Nazionali, da oggi si torna in campo per il quarto turno di Serie A. La Roma affronta domani il Genoa alle 12.30 a Marassi in cerca della prima vittoria stagionale, ma per mister Daniele De Rossi - nella conferenza stampa di vigilia - c'è spazio anche per soffermarsi su alcuni temi extra campo. Su tutti, quello relativo a Zalewski finito fuori rosa, ma non solo: "Quanto serve ancora un regista in mezzo al campo? Koné lo abbiamo scelto per le sue caratteristiche, visto che ha giocato sia da mezzala destra che sinistra. Ma può fare anche il mediano con le sue caratteristiche, ci permette di giocare con calciatori ancora più offensivi a centrocampo. Comunque senza Koné abbiamo vinto tante partite, non scordiamolo".

"Paredes, Cristante e Pellegrini spesso in questa città vengono rispettati meno di quello che dovrebbero. In quei sei mesi abbiamo fatto 2 punti di media a partita con loro tre. Sono giocatori importanti che ci danno una grande mano. Rispettiamo anche quelli che stanno qui a tirare la carretta da anni. Questi giocatori cerchiamo di farli sentire amati. La loro parte l’hanno sempre fatta", ha concluso De Rossi.