Roma, il nuovo tecnico lo sceglie un'agenzia: spuntano due stranieri

Grande attesa a Roma per l'arrivo del nuovo tecnico dopo l'esonero di Juric. Come scrive Repubblica, a decidere è l'uomo solo al comando, Dan Friedkin. [...] L'americano ha deciso di affidarsi alla CAA Base, che gli ha suggerito un tecnico straniero al posto di Juric. Uno dei più quotati è Edin Terzic anche se la bandiera del Chelsea Frank Lampard è uno dei colpi a sorpresa in stile Friedkin. Era spuntato poi il nome di Paulo Sousa, che sta bene a Dubai e che ha una clausola altissima per liberarsi. Poi ci sono gli italiani: Roberto Mancini è il più in voga. L'ex ct vorrebbe tornare in Europa