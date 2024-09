Ufficiale Roma, infortunio per Dovbyk: salta le due gare di Nations League

Il nuovo centravanti della Roma, l'ucraino Artem Dovbyk, lasciato il ritiro della sua nazionale per un infortunio. Salterà le sfide di Nations League contro Albania e Repubblica Ceca in programma il 7 e il 10 settembre. Ad annunciarlo con un comunicato ufficiale è stata la stessa Federcalcio ucraina, che spiega come l'attaccante si sia fermato durante un allenamento e abbia accusato l'infortunio "mentre era alla Roma, impedendogli di lavorare pienamente col gruppo".