Roma, Juric ormai è alla porta: spunta la clamorosa idea Lampard

La panchina di Ivan Juric torna in bilico. O forse in bilico lo è sempre stata. L’allenatore è convinto di continuare alla Roma ma si moltiplicano le voci di un esonero dopo il ko di Verona che potrebbe risultare...fatal al tecnico che proprio all'Hellas si era messo in mostra. Il 3-2 di ieri ha alimentato nuovamente i rumors su un possibile avvicendamento sulla panchina della Roma e secondo Il Messaggero sono diversi i profili monitorati dalla società romanista che a breve prenderà una decisione.

Sondato l'ex Fiorentina Paulo Sousa, che dovrebbe liberarsi dall’Al Ahli, ma in lizza ci sono anche Roberto Mancini, fresco di addio all'Arabia Saudita, e l'ex Claudio Ranieri, che l'anno scorso ha salvato il Cagliari. E ieri dall'Inghilterra è rimbalzata anche una voce su Frank Lampard. Si può togliere dalla lista invece Daniele De Rossi: "la società anche ieri off record escludeva categoricamente la possibilità di un ritorno di Daniele".