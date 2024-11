Roma, le ultime verso il Napoli: Dybala si allena a parte, Baldanzi da valutare

Diventato da pochi giorni allenatore della Roma, Claudio Ranieri è atteso subito da una gara complicata al rientro dalla sosta, contro il Napoli di Antonio Conte. Intanto con la pausa nazionali il tecnico giallorosso sta allenando solo un piccolo gruppo di calciatori: Svilar, Mancini, Hummels, Angelino, Cristante, Le Fée, El Shaarawy, Soulé e Dybala che non sono stati convocati.

Dalla seduta odierna a Trigoria arriva notizia che proprio Paulo Dybala si è allenato in maniera differenziata dal gruppo, ma si è trattato di semplice gestione e quindi l'argentino ci sarà per la sfida contro il Napoli. È invece da valutare Tommaso Baldanzi: tornato anzitempo dalla nazionale under 21 a causa di un risentimento muscolare, ad oggi la sua presenza nella partita contro gli azzurri è a rischio.