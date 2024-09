Roma, nessuna lesione per Dybala ma col Venezia è in dubbio

vedi letture

Il pareggio contro l'Athletic Bilbao ha lasciato la Roma in apprensione per le condizioni di Paulo Dybala. L'attaccante argentino è uscito alla fine del primo tempo a causa di un problema al flessore. Gli esami strumentali effettuati dopo la partita, e ripetuti questa mattina, avrebbero escluso però lesioni. E' in dubbio per la partita di domenica in campionato contro il Venezia.