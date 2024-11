Roma, tegola in vista di Napoli: infortunio per Shomurodov, esce dal campo in lacrime

Oggi alle 19:47 Serie A

Tegola in casa Roma: l’attaccante Eldor Shomurodov si è infortunato nella gara di oggi del suo Uzbekistan contro il Qatar.