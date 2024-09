Ufficiale Roma-Venezia, le formazioni: Dybala riposa, c'è Soulé in coppia con Dovbyk

vedi letture

Juric manda in campo un 3-5-2 con Soulé a supporto di Dovbyk, in mezzo al campo Pellegrini e Cristante verranno scortati da Koné.

I tre punti serviranno per dare continuità ed uscire definitivamente da un periodo negativo. La Roma di Ivan Juric ospita il Venezia reduce dalla prima vittoria dopo il ritorno in Serie A: due i punti di differenza in classifica, i giallorossi vogliono allontanare le nubi dopo l'esonero improvviso di Daniele De Rossi: Juric manda in campo un 3-5-2 con Soulé a supporto di Dovbyk, in mezzo al campo Pellegrini e Cristante verranno scortati da Koné.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Soulé, Dovbyk. All. Juric.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Haps; Candela, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Ellertson; Pohjanpalo. All. Di Francesco.