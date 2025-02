Ultim'ora Salta un'altra panchina in Serie A: l'ex azzurro viene esonerato

Arriva la decisione del Parma, Fabio Pecchia non è più l'allenatore del club ducale. Il tecnico paga la sconfitta maturata ieri contro la Roma, arrivata al termine di un periodo nero sotto il profilo dei risultati. Per Pecchia appena 20 punti in 25 giornate ed un trend molto preoccupante che ha portato il club ducale a prendere questa decisione.

Il Parma, prima della sconfitta interna di ieri al Tardini (0-1) contro i giallorossi, era reduce da altri tre ko in campionato contro Cagliari (2-1 in Sardegna), Lecce (1-3 in casa) e Milan (3-2 a San Siro). Lo scorso 19 gennaio il pareggio per 1-1 contro il Venezia, che aveva intervallato un'altra sconfitta come quella contro il Genoa (1-0) della settimana precedente. In totale, dopo 25 giornate di Serie A, sono 20 i punti raccolti da Pecchia alla guida della squadra, frutto di sole 4 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. Troppo poco secondo la società, che ha dunque deciso per l'esonero immediato del suo allenatore.