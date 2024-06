Ufficiale Serie A 2024-25, ratificate le date: quando inizia e finisce il campionato

vedi letture

Il Consiglio federale della Figc ha approvato le date di inizio e fine dell’attività agonistica per la prossima stagione.

Il Consiglio federale della Figc ha approvato le date di inizio e fine dell’attività agonistica per la prossima stagione. Quando comincerà la Serie A 2024/25? Da tenere in considerazione anche le pause per la Nazionale e gli impegni nelle nuove coppe europee (oltre al Mondiale per club). Ecco tutte le ufficialità.

INIZIO CAMPIONATO: 18 agosto

FINE CAMPIONATO: 25 maggio

PRIMA PAUSA NAZIONALE: 2-10 settembre

SECONDA PAUSA NAZIONALE: 7-15 ottobre

TERZA PAUSA NAZIONALE: 11-19 novembre

SUPERCOPPA ITALIANA 2024: inizio gennaio 2025 in Arabia Saudita

QUARTA PAUSA NAZIONALE: 17-25 marzo 2025

DA UFFICIALIZZARE:

TURNI INFRASETTIMANALI

PERIODO NATALIZIO (si giocherà?)

Già stabilite dalla Uefa, invece, le date delle nuove coppe europee

CHAMPIONS LEAGUE 2024/25 (prima fase, si giocherà anche di giovedì)

Prima giornata: 17-19 settembre 2024

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025

EUROPA LEAGUE 2024/25 (prima fase)

Prima giornata: 25/26 settembre 2024

Seconda giornata: 3 ottobre 2024

Terza giornata: 24 ottobre 2024

Quarta giornata: 7 novembre 2024

Quinta giornata: 28 novembre 2024

Sesta giornata: 12 dicembre 2024

Settima giornata: 23 gennaio 2025

Ottava giornata: 30 gennaio 2025

CONFERENCE LEAGUE 2024/25 (prima fase)

Prima giornata: 3 ottobre 2024

Seconda giornata: 24 ottobre 2024

Terza giornata: 7 novembre 2024

Quarta giornata: 28 novembre 2024

Quinta giornata: 12 dicembre 2024

Sesta giornata: 19 dicembre 2024

IL MONDIALE PER CLUB A 32 SQUADRE: dal 15 giugno al 13 luglio 2025