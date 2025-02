Ufficiale Serie A, 36 diffidati: tre della Lazio rischiano di saltare il Napoli

Sono 36 diffidati in Serie A dopo 23 giornate di campionato. Dopo l'ultimo turno entrano in diffida: Yeboah (Venezia), Izzo (Monza), Bastoni (Inter), Bradaric (Verona), Gyasi (Empoli), Kamara (Udinese).

Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, in caso di ammonizione nel recupero di giovedì contro la Fiorentina, sconterà la squalifica in occasione della 24ª giornata sempre contro i viola. Lo stesso vale, ovviamente, per i giocatori della Fiorentina. Per la Lazio sono tre i giocatori a rischio e che in caso di giallo salteranno la sfida di sabato 15 febbraio contro il Napoli: Belahyane, Isaksen e Rovella. Di seguito l'elenco completo dei diffidati.

Djimsiti (Atalanta), Castro (Bologna), Marin (Cagliari), Mina (Cagliari), Moreno (Como), Vojvoda (Como), Cacace (Empoli), Gyasi (Empoli), Fagioli (Fiorentina), Gosens (Fiorentina), Mandragora (Fiorentina), Zaniolo (Fiorentina), Martin (Genoa), Bastoni (Inter), Cambiaso (Juventus), Belahyane (Lazio), Isaksen (Lazio), Rovella (Lazio), Rafia (Lecce), Carboni (Monza), Izzo (Monza), Kyriakopoulos (Monza), Keita (Parma), Sohm (Parma), Vogliacco (Parma), Cristante (Roma), Mancini (Roma), Saelemaekers (Roma), Masina (Torino), Ricci (Torino), Ehizibue (Udinese), Giannetti (Udinese), Kamara (Udinese), Yeboah (Venezia), Bradaric (Verona), Ghilardi (Verona).