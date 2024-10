Ufficiale Serie A, Giudice Sportivo: due giornate a Theo, tornerà col Napoli. Una con ammenda a Conceiçao

Un giocatore squalificato per due turni per aver rimediato un cartellino rosso nell'ultimo weekend.

Il Giudice Sportivo ha emesso le decisioni relative alla 7ª giornata di Serie A. Un giocatore squalificato per due turni per aver rimediato un cartellino rosso nell'ultimo weekend: Theo Hernandez.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan): per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

FERNANDES DA CONCE Francisco (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per

avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COULIBALY Woyo (Parma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MARIPAN LOAYZA Guillermo Alfon (Torino): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

PALLADINO Raffaele (Fiorentina): per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa con atteggiamento

veemente e scomposto.

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PATTI Claudio (Empoli): per avere al 38’ del secondo tempo, rivolto un'espressione irriguardosa nei confronti dei calciatori della squadra

avversaria.