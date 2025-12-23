Serie A, gli arbitri del 17° turno: Atalanta-Inter a La Penna, Fabbri per il Milan
Sono stati resi noti gli arbitri della 17^ giornata di Serie A. Di seguito tutte le designazioni per le partite in programma nel weekend:
Parma – Fiorentina (h. 12.30) Arbitro: Guida Assistenti: Zingarelli – Moro IV uomo: Pairetto VAR: Ghersini AVAR: Maggioni
Lecce – Como (h. 15.00) Arbitro: Marchetti Assistenti: Rossi C. – Vecchi IV uomo: Massimi VAR: Camplone AVAR: Di Paolo
Torino – Cagliari (h. 15.00) Arbitro: Doveri Assistenti: Passeri – Scatragli IV uomo: Tremolada VAR: Baroni AVAR: Sozza
Udinese – Lazio (h. 18.00) Arbitro: Colombo Assistenti: Baccini – Fontemurato IV uomo: Ayroldi VAR: Gariglio AVAR: Chiffi
Pisa – Juventus (h. 20.45) Arbitro: Maresca Assistenti: Bercigli – Bahri IV uomo: Perenzoni VAR: Marini AVAR: Abisso
Milan – Hellas Verona (Domenica 28/12, h. 12.30) Arbitro: Fabbri Assistenti: Mokhtar – Cavallina IV uomo: Allegretta VAR: Mazzoleni AVAR: Volpi
Cremonese – Napoli (Domenica 28/12, h. 15.00) Arbitro: Mariani Assistenti: Bindoni – Tegoni IV uomo: Ferrieri Caputi VAR: Maggioni AVAR: Sozza
Bologna – Sassuolo (Domenica 28/12, h. 18.00) Arbitro: Sacchi J.L. Assistenti: Politi – Ricci IV uomo: Feliciani VAR: Di Paolo AVAR: Nasca
Atalanta – Inter (Domenica 28/12, h. 20.45) Arbitro: La Penna Assistenti: Berti – Perrotti IV uomo: Rapuano VAR: Abisso AVAR: Manganiello
Roma – Genoa (Lunedì 29/12, h. 20.45) Arbitro: Di Bello Assistenti: Costanzo – Dei Giudici IV uomo: Dionisi VAR: Prontera AVAR: Manganiello
