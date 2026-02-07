Foto

Serie A, la classifica: il Napoli si prende i tre punti e consolida il 3° posto

Oggi alle 20:05Serie A
di Davide Baratto

Il Napoli batte il Genoa in extremis e si prende tre punti fondamentali per il campionato: gli azzurri salgono a quota 49 punti, a -1 dal Milan che però deve ancora giocare, così come Inter, Juventus e Roma. Di seguito la classifica aggiornata dopo Genoa-Napoli 2-3: