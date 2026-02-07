Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: Napoli su Dazn, tutta la programmazione
Un sabato pieno zeppo di partite. Dalla Serie A, e ovviamente dal Napoli di scena a Marassi contro il Genoa, a tutti gli altri principali campionati. E ovviamente Serie B, Serie C, Primavera e non solo. Sarà un sabato tutto da gustarsi dinanzi al televisore per gli amanti del calcio.
Per quanto riguarda gli azzurri, la sfida contro il Grifone sarà trasmessa soltanto da DAZN. Il Saturday Night, invece, sarà trasmesso in co-esclusiva con Sky Sport. Di seguito tutta la programmazione televisiva.
11.00 Roma-Genoa (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Monza-Lecce (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.30 Genoa-Lazio (Serie A femminile) - DAZN
12.30 Sassuolo-Parma (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Milan-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Schalke 04-Dinamo Dresda (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
13.30 Manchester United-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
14.00 Rayo Vallecano-Oviedo (Liga) - DAZN
14.30 Novara-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Casertana-Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Giugliano-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Crotone-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Casarano-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Lumezzane-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Carrarese-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Catanzaro-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Frosinone-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Juve Stabia-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Mantova-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Modena-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Fiorentina-Napoli (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Cesena-Cremonese (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.00 Como-Juventus (Serie A femminile) - DAZN
15.30 Wolfsburg-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
16.00 Arsenal-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
16.00 Wolverhampton-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.15 Barcellona-Maiorca (Liga) - DAZN
17.00 Lens-Rennes (Ligue 1) - SPORTITALIA
17.15 Palermo-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.15 Hajduk-Slaven Belupo (Campionato croato) - COMO TV
17.30 Ravenna-Carpi (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Potenza-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Alcione-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)T e NOW
17.30 Virtus Verona-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Pergolettese-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Genoa-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Newcastle-Brentford (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
18.30 Siviglia-Girona (Liga) - DAZN
18.30 Al Qadsiah-Al Fateh (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
18.30 Celtic-Dundee (Coppa di Scozia) - COMO TV
19.30 Spezia-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Caldiero-Chievo (Serie D) - VIVOAZZURRO TV
20.30 Aberdeen-Motherwell (Coppa di Scozia) - COMO TV
20.45 Fiorentina-Torino (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Real Sociedad-Elche (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
23.00 Racing-Argentinos (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
