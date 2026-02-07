La Juventus blinda Yildiz: pronto il rinnovo, cifre e durata

di Daniele Rodia

Kenan Yildiz, attaccante classe 2005 della nazionale turca, ha trovato l'accordo con la Juventus per il rinnovo del contratto, con un corposo aumento di ingaggio. Come riportato da Sky Sport, c'è solo da attendere per la data esatta dell'annuncio, con la giornata di oggi che potrebbe regalare l'ufficialità.

Le parti sarebbero ormai ai dettagli, con il turco che prolungherà di 1 anno il contratto in scadenza nel 2029, andando a guadagnare 6 milioni di euro netti a stagione quest'anno, per poi arrivare a 7 più bonus dal 2026-2027. 