Ufficiale Serie A, gli arbitri del 33° turno: per l'Inter a Bologna c'è Colombo

Andrea Colombo arbitrerà lo scontro decisivo per Scudetto e Champions tra Inter e Bologna, come comunicato dall'AIA. Queste le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A:

Lecce – Como Sabato 19/04 H.15.00

Sozza

Giallatini – Colarossi

Iv: Galipo’

Var: Marini

Avar: Fabbri

Monza – Napoli Sabato 19/04 H.18.00

La Penna

Tolfo – Cecconi

Iv: Perenzoni

Var: Di Bello

Avar: Ghersini

Roma – H. Verona Sabato 19/04 H.20.45

Pairetto

Mokhtar – Cipressa

Iv: Feliciani

Var: Mazzoleni

Avar: Abisso

Empoli – Venezia H.15.00

Massa

Passeri – Costanzo

Iv: Santoro

Var: Mariani

Avar: Marini

Bologna – Inter H.18.00

Colombo

Baccini – Bahri

Iv: Marcenaro

Var: Abisso

Avar: Meraviglia

Milan – Atalanta H.20.45

Piccinini

Imperiale – Zingarelli

Iv: Marchetti

Var: Fabbri

Avar: Guida

Torino – Udinese Lunedì 21/04 H. 12.30

Collu

Scatragli – Bianchini

Iv: Ferrieri Caputi

Var: Gariglio

Avar: Mazzoleni

Cagliari – Fiorentina Lunedì 21/04 H. 15.00

Marinelli

Perrotti – Lo Cicero

Iv: Monaldi

Var: Meraviglia

Avar: Doveri

Genoa – Lazio Lunedì 21/04 H. 18.00

Ayroldi

Di Gioia – Moro

Iv: Cosso

Var: Paterna

Avar: Fabbri

Parma – Juventus Lunedì 21/04 H. 20.45

Chiffi

Preti – Ceccon

Iv: Bonacina

Var: Di Paolo

Avar: Manganiello