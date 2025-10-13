Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 7ª giornata
Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 7ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Kossonou, Bakker, Bellanova, Scamacca
Squalificati: nessuno
BOLOGNA
Indisponibili: Immobile, I. Sulemana
Squalificati: nessuno
CAGLIARI
Indisponibili: Radunovic, Zappa, Gaetano, Pintus, Belotti, Rog, Rodriguez
Squalificati: nessuno
COMO
Indisponibili: Diao, Addai, Sergi Roberto
Squalificati: Jesus Rodriguez
CREMONESE
Indisponibili: Audero, Collocolo, Moumbagna, Terracciano
Squalificati: nessuno
FIORENTINA
Indisponibili: Kouame, Lamptey, Sohm, Dodò, Kean
Squalificati: nessuno
GENOA
Indisponibili: Messias, Stanciu, Cornet, Ostigard
Squalificati: nessuno
INTER
Indisponibili: M. Thuram
Squalificati: nessuno
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer
Squalificati: nessuno
LAZIO
Indisponibili: Gigot, Rovella, Marusic, L. Pellegrini, Vecino, Zaccagni, Castellanos
Squalificati: nessuno
LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean, Tete Morente, Perez (al Mondiale U20)
Squalificati: nessuno
MILAN
Indisponibili: Saelemaekers, Estupinan, Jashari
Squalificati: nessuno
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Contini, Buongiorno, Rrahmani, Lobotka
Squalificati: nessuno
PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Hernani, Valenti, Valeri, Cremaschi (al Mondiale U20)
Squalificati: nessuno
PISA
Indisponibili: Stengs, Esteves, Aebischer, Denoon
Squalificati: Tourè
ROMA
Indisponibili: Bailey, Angelino
Squalificati: nessuno
SASSUOLO
Indisponibili: Y. Paz, Pieragnolo, Berardi
Squalificati: nessuno
TORINO
Indisponibili: Schuurs, Savva, Ismajli, Anjorin
Squalificati: nessuno
UDINESE
Indisponibili: Nunziante (al Mondiale U20), Bravo (al Mondiale U20)
Squalificati: nessuno
VERONA
Indisponibili: Suslov, Harroui, Oyegoke, Al-Musrati
Squalificati: nessuno
