Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 7ª giornata

Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 7ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):

ATALANTA
Indisponibili: Kossonou, Bakker, Bellanova, Scamacca
Squalificati: nessuno

BOLOGNA
Indisponibili: Immobile, I. Sulemana
Squalificati: nessuno

CAGLIARI
Indisponibili: Radunovic, Zappa, Gaetano, Pintus, Belotti, Rog, Rodriguez
Squalificati: nessuno

COMO
Indisponibili: Diao, Addai, Sergi Roberto
Squalificati: Jesus Rodriguez

CREMONESE
Indisponibili: Audero, Collocolo, Moumbagna, Terracciano
Squalificati: nessuno

FIORENTINA
Indisponibili: Kouame, Lamptey, Sohm, Dodò, Kean
Squalificati: nessuno

GENOA
Indisponibili: Messias, Stanciu, Cornet, Ostigard
Squalificati: nessuno

INTER
Indisponibili: M. Thuram
Squalificati: nessuno

JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer
Squalificati: nessuno

LAZIO
Indisponibili: Gigot, Rovella, Marusic, L. Pellegrini, Vecino, Zaccagni, Castellanos
Squalificati: nessuno

LECCE
Indisponibili: Marchwinski, Jean, Tete Morente, Perez (al Mondiale U20)
Squalificati: nessuno

MILAN
Indisponibili: Saelemaekers, Estupinan, Jashari
Squalificati: nessuno

NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Contini, Buongiorno, Rrahmani, Lobotka
Squalificati: nessuno

PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Hernani, Valenti, Valeri, Cremaschi (al Mondiale U20)
Squalificati: nessuno

PISA
Indisponibili: Stengs, Esteves, Aebischer, Denoon
Squalificati: Tourè

ROMA
Indisponibili: Bailey, Angelino
Squalificati: nessuno

SASSUOLO
Indisponibili: Y. Paz, Pieragnolo, Berardi
Squalificati: nessuno

TORINO
Indisponibili: Schuurs, Savva, Ismajli, Anjorin
Squalificati: nessuno

UDINESE
Indisponibili: Nunziante (al Mondiale U20), Bravo (al Mondiale U20)
Squalificati: nessuno

VERONA
Indisponibili: Suslov, Harroui, Oyegoke, Al-Musrati
Squalificati: nessuno