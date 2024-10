Foto Serie A, la classifica aggiornata: la Juve vince e aggancia il Napoli in vetta

Termina sul risultato di 1-0 la gara dello Stadium tra Juventus e Lazio, valida per l'ottava giornata di Serie A. Thiago Motta e i suoi portano a casa i tre punti sfruttando la superiorità numerica per l'espulsione di Romagnoi al 24esimo, e così agganciano il Napoli in testa alla classifica in attesa della gara degli azzurri ad Empoli.

Serie A, la classifica aggiornata dopo gli anticipi del sabato.

Napoli 16

Juventus 16*

Inter 14

Milan 14*

Lazio 13*

Udinese 13*

Torino 11

Atalanta 10

Roma 10

Empoli 10

Fiorentina 10

Verona 9

Bologna 9*

Como 9*

Parma 7*

Cagliari 6

Genoa 6*

Lecce 5

Monza 4

Venezia 4

* una partita in più