Serie A, novità sul sorteggio del calendario campionato 2024/25: scelta la data

In vista della nuova stagione del massimo campionato italiano, la Lega Serie A ha ufficializzato nelle scorse settimane le date del prossimo torneo.

TuttoNapoli.net

La Serie A partirà nel fine settimana del 17-18 agosto e proseguirà per tre giornate prima di fermarsi per due settimane per la prima pausa dedicata alle nazionali (due weekend del 7-8 e 14-15 settembre) che, dopo l’Europeo, scenderanno in campo per la Nations League. Non è ancora stata indicata, invece, quando terminerà la Serie A 2024 2025, che dovrebbe vedere ancora la disputa delle partite anche durante il periodo natalizio, come fatto quest’anno. Questa soluzione è stata pensata per ridurre al massimo i turni infrasettimanali.

La data scelta per la compilazione del calendario. Si attende ancora la Lega Serie A, invece, per quanto riguarda il giorno che verrà scelto per il sorteggio delle 38 giornate. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, l’evento andrà in scena giovedì 4 luglio e a breve arriverà l’ufficialità da parte della Lega stessa.