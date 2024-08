Sky - Como, in arrivo un gioiellino del Real: aveva segnato contro il Napoli

E' in chiusura la trattativa per portare il gioiellino del Real Madrid Nico Paz al Como: Il calciatore classe 2004 ha aperto al trasferimento nel club neopromosso dopo aver avuto un contatto telefonico con Cesc Fabregas e adesso, riporta Sky Sport si sta chiudendo l'operazione tra le due società. Nella scorsa stagione Nico Paz ha giocato otto spezzoni con il club allenato da Carlo Ancelotti, segnando anche una rete in Champions League contro il Napoli.

Nico Paz è principalmente un centrocampista offensivo, ma può essere impiegato anche come trequartista o ala. La sua versatilità gli permette di adattarsi a diverse posizioni nel reparto avanzato, offrendo soluzioni tattiche varie al suo allenatore. Paz possiede un'eccellente tecnica di base. È molto abile nel controllo del pallone, nel dribbling e nel mantenere la palla anche sotto pressione.

Oltre a Nico Paz, il Como in questi ultimi giorni sta provando a chiudere anche altre operazioni di calciomercato. La società lombarda lavora per convincere Sergi Roberto, centrocampista attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto col Barcellona. Addirittura il club lariano nelle prossime ore potrebbe anche annunciare il calciatore classe '92. Sergi Roberto con la maglia del Barcellona ha collezionato quasi 400 presenze ufficiali e realizzato diciannove gol.