Sky - Fiorentina, interesse per Ngonge. A centrocampo l'obiettivo è Ndour del Psg

Dopo l’acquisto di Folorunsho, la Fiorentina continua a cercare rinforzi a centrocampo e non solo. Il club vila sta pensando a Cher Ndour, centrocampista italiano classe 2004 di proprietà del PSG in prestito al Besiktas.

La Fiorentina vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, in questo modo libererebbe un ulteriore slot per giocatori in prestito dal Psg, è Milan Skriniar sarebbe libero di firnare per il Fenerbahce. La Fiorentina lascerebbe anche una percentuale sulla futura rivendita al club parigino. Per rinforzare l'attacco la Fiorentina si è interessata a Cyril Ngonge del Napoli. A riferirlo è Sky Sport.