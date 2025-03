Sky - Juventus, Tudor già stasera a Torino: a breve le firme

vedi letture

La Juventus ha deciso: Thiago Motta sarà esonerato, al posto del tecnico italo-brasiliano arriverà l'ex bianconero Igor Tudor. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime, la Juventus e Tudor hanno trovato l’accordo pochi minuti fa e l’allenatore croato si prepara ora a firmare.

L’ex Marsiglia arriverà a Torino già stasera così da iniziare la ripresa degli allenamenti in vista del Genoa con lui in panchina domani. Con lui nello staff anche Javorcic (ex Südtirol e Venezia) che era stato alla Lazio l’anno scorso con Tudor sempre come collaboratore, in bianconero ricoprirebbe il ruolo di vice allenatore. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.