Ultim'ora Sky - Milan, Tomori a un passo dal Tottenham per 30mln

In casa Milan continua il mercato in uscita. La trattativa con il Tottenham per Fikayo Tomori è in stato avanzato. Superata la concorrenza dell’Aston Villa, gli Spurs sono molto vicini alla chiusura della trattativa. Il Tottenham potrebbe chiudere l’operazione per circa 30 milioni di euro. Per il calciatore rossonero si tratterebbe di un ritorno in Premier League: Tomori, infatti, ha già collezionato 27 presenze con la maglia del Chelsea. Lo riporta Sky Sport.

