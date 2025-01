Sky - Torino, doppio colpo a centrocampo: in arrivo Elmas e Casadei

Doppia operazione in entrata per il Torino, si tratta di Eljif Elmas, ex Napoli ora al Lipsia e Cesare Casadei, centrocampista del Chelsea.

Per il macedone, il Torino ha trovato l’intesa per un prestito con diritto. L'ex azzurro è attesso tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio per le visite mediche. Il colpo Elmas non esclude Casadei, nella notte Torino e Chelsea hanno trovato l’intesa di massima con il club inglese, che ora deve solo dare il via libera al centrocampista italiano. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.