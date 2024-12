Sky - Verona, Zanetti vicino all'esonero: può tornare un tecnico napoletano

vedi letture

Dopo il pesante 4-1 subito in casa contro l'Empoli, la posizione del tecnico Paolo Zanetti sulla panchina dell'Hellas Verona è sempre più a rischio. : una sconfitta netta in uno scontro diretto per la salvezza.

Allo 0-3 dei toscani dopo poco più di mezz'ora di gioco, è scattata anche una pesante contestazione da parte del tifo di casa, con fischi e cori contro la squadra e non solo. Al termine del match Zanetti non è intervenuto in conferenza stampa, al suo posto si è presentato il direttore sportivo Sogliano. In caso di esonero, per sostituirlo si fa avanti l'ipotesi del ritorno di Antonio Bocchetti, ancora sotto contratto e che ha già salvato il Verona. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.