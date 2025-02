Sommer salta il Napoli, ma l'Inter vuole anticipare il rientro con un tutore

Yann Sommer non giocherà Napoli-Inter, ma questo è ormai noto da qualche giorno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro però sta lavorando per permettergli di essere in camp il 16 marzo a Bergamo per la sfida contro l'Atalanta.

L'obiettivo è provare ad anticipare i tempi applicando un tutore all'ex Bayern Monaco. Il portiere proverà nei prossimi giorni, ma resta comunque difficile che questo scenario possa verificarsi. Uno dei motivi è anche il fatto che subito dopo c'è la sosta e di conseguenza il classe '88 avrebbe due settimane in più per recuperare senza forzare e tornare contro l'Udinese. Tra Feyenoord e Monza si rivedrà invece Raffaele Di Gennaro.