Tempo di rinnovi in casa Juventus: prolunga anche un ex obiettivo azzurro

La Juventus guarda avanti e lo fa con decisione: il mercato estivo è iniziato con entusiasmo grazie all’arrivo di Jonathan David, ma il vero obiettivo è costruire una squadra solida per il lungo termine. In questa visione , scrive il Corriere dello Sport, si inserisce perfettamente Kenan Yildiz, destinato a diventare il simbolo della Juve del presente e del futuro. Dopo una stagione in ascesa, culminata con le prestazioni brillanti al Mondiale per club, il fantasista turco è pronto a legarsi ancora più saldamente al club. Il rinnovo di contratto fino al 2030 è in fase avanzata e prevede anche un adeguamento economico: dagli attuali 1,5 milioni più bonus si passerà a circa 4 milioni a stagione. La proprietà, convinta del potenziale del classe 2005, lo vede come un riferimento tecnico e commerciale, in grado di rappresentare la Juventus dentro e fuori dal campo. Ma non sarà l’unica firma.

Anche Federico Gatti, seguito da diversi club tra cui il Napoli, rinnoverà fino al 2030. Il difensore, in fase di recupero dopo un infortunio, è considerato una pedina importante. Stesso discorso per Andrea Cambiaso, tornato centrale nei piani di Tudor e pronto a prolungare il suo legame con i bianconeri. Diversa la situazione di McKennie: il centrocampista statunitense ha il contratto in scadenza nel 2026 e senza un rinnovo all’orizzonte potrebbe partire già in questa finestra di mercato.