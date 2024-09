Thiago Motta tra il 5 ed il 6 sui quotidiani: "Pochi gol e tre 0-0, segnale inquietante"

vedi letture

Il terzo 0-0 consecutivo non ha convinto a pieno i quotidiani. Prova sufficiente quella di Thiago Motta, come ribadito da La Gazzetta dello Sport, ma con diverse sbavature: "La sua Juve attraversa la fase dell'ermetismo. Non subisce gol, ma in attacco è incomprensibile. Tira poco e segna sempre di meno". Dello stesso avviso TMW: " Terzo 0-0 consecutivo, ancora una partita senza subire reti ma non riesce a trovare la giocata decisiva per sbloccare la contesa. Riparte dalle certezze dietro ed in mezzo al campo, da rivedere qualcosa davanti. Prova anche sostituendo Vlahovic per Weah per non dare punti di riferimento al Napoli, ma la difesa azzurra è un bunker".

Voto inferiore per quanto riguarda Tuttosport: "Tre zero a zero consecutivi in campionato non saranno un record, ma rappresentano un segnale inquietante: gli avversari hanno trovato l'antidoto. Urge inventarsi una soluzione al problema del gol quanto prima. E appena due cambi effettuati fanno riflettere". I bianconeri però devono voltare pagina, come ribadito dal Corriere dello Sport: "Perdere sarebbe stato peggio, ma ora si tratta di cambiare passo e di acquistare pericolosità. Vlahovic inconcludente e sostituto è un caso".

Le pagelle di Thiago Motta

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Il Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

La Repubblica: 5

Il Corriere della Sera: 5,5