Tris Parma: la Lazio crolla al Tardini!

Che partita al Tardini di Parma: i gialloblu di Pecchia superano 3 a 1 la Lazio al termine di una partita dalle mille emozioni e facendo un balzo in classifica importantissimo nella lotta-salvezza.

Pronti-via fa gol Rovella quando è passato poco più di un minuto: grande conclusione da fuori area che si insacca all'angolino. Dopo un controllo al monitor però l'arbitro Zufferli punisce un fallo ad inizio azione proprio di Rovella. La partita si gioca su ottimi ritmi con continui capovolgimenti di fronte. Delprato coglie solo l'esterno della rete sugli sviluppi di un corner, poi Castellanos va vicino al Pari: Isaksen serve un buon cross per l'attaccante che colpisce bene di testa ma Balogh sulla linea è decisivo. La Lazio trova un altro gol poco dopo la mezz'ora: pallone profondo di Rovella per Castellanos che parte con un attimo d'anticipo e insacca con una bella girata, ma l'argentino era in posizione di fuorigioco.

Al 53' raddoppia il Parma. Charpentier recupera un pallone su Rovella, serve il diciannovenne Haj Mohamed che lascia partire un destro a giro che va nel sette. Bell'esordio da titolare per il tunisino. Suzuki compie un altro miracolo su Tchaouna che si era coordinato bene al volo al 76', poi lo stesso portiere combina una frittata capendosi male con Valeri, la palla rimane lì e Castellanos ringrazia insaccando da due passi e riaprendo la partita. La Lazio attacca a testa bassa, ma in pieno recupero il Parma la chiude in contropiede. Ancora Charpentier lavora bene un pallone, serve Delprato lanciato in campo aperto ed ecco servito il 3 a 1.