Ufficiale Udinese-Juventus, le formazioni: Thauvin torna dal 1', Koop e Yildiz titolari

Punti importanti oggi in palio al Bluenergy Stadium tra Udinese e Juventus che si affrontano alle 18 per l'anticipo della 11ª giornata di Serie A.

Runjaic si affida al 3-5-2 con Davis e Thauvin a formare il tandem offensivo. A centrocampo con Lovric ci sono Karlstrom e Pajero con Ehizibue e Zemura sulle fasce. In difesa a protezione della porta di Okoye c'è Bijol con Kabasele e Giannetti ad agire da "braccetti". Thiago Motta si affida come sempre al 4-2-3-1 con Koopmeiners in appoggio a Vlahovic con Yildiz e Weah ad agire sulle corsie laterali. In cabina di regia insieme a Locatelli spazio a Thuram mentre in difesa davanti a Di Gregorio giocano Savona a destra, Cambiaso a sinistra e al centro la coppia formata da Gatti e Kalulu.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Davis. All. Runjaic

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.