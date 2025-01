Venezia, Di Francesco: "Servono caratteristiche come quelle portate da Zerbin"

Il tecnico arancioneroverde, Eusebio Di Francesco, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby veneto contro l'Hellas Verona terminato sul risultato di 1-1. Di seguito un estratto.

Una mano ve la può dare Zerbin? E Pohjanpalo è un saluto definitivo?

"Ne sapete più di me, per ora è nostro, quello che sarà non dipende da me, è un grande professionista. Quello che dipende da noi è migliorarci, ci vogliono determinate caratteristiche, come quelle che porta Zerbin. Ora faccio fatica ad avere delle scelte per cambiare".

Può bastare? Cosa è successo nel secondo tempo?

"Siamo mancati nella capacità di tenere qualche pallone in più, nel far salire la squadra, nel palleggio. Il Verona è squadra fisica, dovevamo cercare di più delle trame di gioco, dove ci siamo persi un pochino nella ripresa. Secondo me ci eravamo anche difesi bene, poi abbiamo preso gol in contropiede sbagliando un raddoppio anziché andare a difendere la porta. In queste cose dobbiamo alzare l'asticella".