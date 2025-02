Ufficiale Venezia-Lazio, le formazioni: Zerbin confermato titolare

Alle 15 il calcio d'inizio di Venezia-Lazio. Da un lato i lagunari non hanno davvero più bonus da giocarsi: i tre punti servono come il pane alla squadra di Di Francesco se vuole continuare a sperare nella salvezza che ad oggi è ancora alla portata per quanto dice la classifica. Dall'altro i biancocelesti non vogliono fermare la loro corsa che ad oggi li vede in piena lotta per un posto in Champions.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Lazio

Venezia (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Maric, Oristanio. All: Eusebio Di Francesco.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni