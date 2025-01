Zielinski non convince all'Inter, altra insufficienza: voti bassi contro il Bologna

Chance da titolare per Piotr Zielinski nel match contro il Bologna, ma l'Inter non va oltre il pari e la sua prestazione è quantomeno rivedibile. Da 5 per noi di TMW. Sufficienze invece dagli altri tuoi quotidiani, a cominciare dal Corriere della Sera: Morbido nella fase difensiva, lesto nelle ripartenze. Da un suo lancio nasce il raddoppio nerazzurro. Chiude da regista". Questa la valutazione de La Gazzetta dello Sport: "Inizio da brividi, con due palloni persi nella propria trequarti che quasi lo demoralizzano. Poi però si aggrappa alla partita, tira fuori un gran lancio per Dimarco sul 2-1 e chiude da regista dopo l'uscita di Asslani".

Infine questa la valutazione del portale tematico L'Interista: "Ma dov’era in chiusura sulla bordata di Moro? Troppo molle, però quando si tratta di lanciare in avanti i compagni il suo destro è talmente vellutato e preciso".

I VOTI DI ZIELINSKI

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 6

L'Interista.it: 6