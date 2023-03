Zerbin, passione basket: al Palarbarbuto a sostenere la Gevi Napoli

Fine settimana dedicato al basket per l'azzurro Alessio Zerbin.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fine settimana dedicato al basket per l'azzurro Alessio Zerbin. L'esterno è stato al Palabarbuto per assistere alla partita tra il Napoli Basket e Varese. Il calciatore del Napoli ha regalato anche una maglia, come testimonia il profilo Twitter della Napoli Basket.