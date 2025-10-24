Ufficiale Altro infortunio, si ferma Meret! Esami già svolti e c'è frattura: il bollettino medico

vedi letture

Altro giro, altro infortunio per il Napoli. Stavolta tra i pali. Come comunicato dal club azzurro stesso, Alex Meret si è infortunato nel corso dell'ultimo allenamento. Sarà dunque indisponibile per la partita di domani contro l'Inter, ma non solo. Di seguito il bollettino medico pubblicato dalla società::

"Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro", si legge sul sito ufficiale del Napoli.