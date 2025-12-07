Hojlund a Dazn: "Bello segnare, ma mi piace anche pressare e lavorare spalle alla porta"
Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è stato intervistato da DAZN al termine della gara contro la Juventus, decisa dalla sua doppietta: "Mi piace anche pressare e lavorare spalle alla porta per aiutare i compagni, segnare è sempre bello ma i meriti vanno divisi con la squadra".
Cosa ti dicevano dalla panchina? "Si trattava di dove attaccare la porta, mi dicevano di attaccare centralmente e ha funzionato".
