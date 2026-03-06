Live Buongiorno in conferenza: "Capitano i momenti no, ora sono tornato! Sul 2° posto..."

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino: "Sono contento della prestazione della squadra, il Maradona si fa sentire e ci dà sempre una grande mano. Siamo contenti per il risultato. Dispiace non aver ottenuto il clean sheet, ma avremo modo di rivedere quello che abbiamo sbagliato per cercare di migliorare".

Quando riuscite a servire Hojlund in profondità, cambia la manovra offensiva: "Nasce dal modo in cui loro ti vengono a pressare, come riusciamo a trovare i numeri 10 negli spazi. In base a quello cerchiamo di creare degli spazi che alcune volte possono essere in profondità e altre volte incontro. Rasmus vince tanti duelli, riesce a tenere tante volte la palla, ci fa respirare e ci dà una grande mano".

Pensi sia attaccabile il Milan al secondo posto? "Noi prepariamo ogni partita cercando di prepararla al meglio, poi vedremo cosa succederà".

La partita con il Genoa è solo un lontano ricordo: "Nella carriera di un giocatore ci possono essere dei momenti no. Devo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino, in primis i tifosi e la mia famiglia. Ho pensato a essere professionale, a lavorare bene al 100% come ho sempre fatto. Concentrandomi sul lavoro sono tornato e sono migliorato".

Quanto è importante avere un centrocampista che dia sicurezza: "I rientri ci danno sicuramente una grande mano, tante volte abbiamo bisogno del raddoppio dei centrocampisti che devono venire a prendere le seconde palle. Gilmour, Lobo, ci danno una grande mano, Siamo contentissimi che sono tornati anche Anguissa e De Bruyne, possono darci una grande mano".