Cena di gruppo, tutta la squadra riunita con Conte ed Edo: due ospiti musicali

Cena di squadra per la SSCNapoli nel giorno di riposo concesso da Antonio Conte. Tutti i giocatori e lo staff azzurro, compreso il vice presidente Edo De Laurentiis, si sono ritrovati stasera a tavola a 'Tavernetta Colauri' per festeggiare la vittoria di ieri contro l'Empoli compattare ulteriormente lo spogliatoio in vista delle ultime sei sfide di campionato che potrebbero essere decisive per la conquista del quarto scudetto.

Tra gli ospiti della serata anche i comici Mariano Bruno e Ciro Giustiniani e i cantanti Andrea Sannino e Rosario Miraggio, che hanno fatto scatenare gli azzurri con le loro canzoni. Di seguito le immagini.