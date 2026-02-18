Alisson show, dal Portogallo sicuri: "Il Napoli sta già pensando di riscattarlo"

di Fabio Tarantino

In Portogallo ne sono già certi: il Napoli riscatterà Alisson Santos a fine stagione. Secondo 'A Bola' il club azzurro è già rimasto ben impressionato dal brasiliano tanto da prepararsi a completare l'operazione versando a fine stagione nelle casse dello Sporting 16,5 milioni di euro, ovvero la cifra fissata per il diritto di riscatto dopo i 3,5 milioni di gennaio per il prestito. Ovviamente è ancora molto presto per prevedere l'arrivo del giocatore a titolo definitivo ma le premesse dopo il gol alla Roma sono state certamente incoraggianti.

