Di Lorenzo a Sky: "Mazzarri è esperto e conosce l'ambiente, ha cercato di ricompattarci"

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid, Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Emozionato? "Sicuramente lo stadio è bellissimo, l'avversario è grandissima squadra con una grandissima storia ma durante la partita dovranno essere messe da parte le emozioni e le sensazioni positive e ci contreremo sulla gara".

Quanto è stata importante Bergamo? "Tornare alla vittoria, sicuramente, è stato importante per il morale, abbiamo passato questi pochi giorni con serenità. Siamo contenti di essere tornati alla vittoria, ma adesso questa è un'altra competizione dove affronteremo una grandissima squadra, ce la giocheremo. Il nostro obiettivo è quello di passare il girone, siamo pronti per domani".

Quali sono le differenze con la precedente gestione di Garcia? "Mister Mazzarri è molto esperto, conosce l'ambiente ed è una cosa positiva per lui e per noi. Ha cercato di ridare un po' di serenità, che è venuta anche attraverso il risultato di Bergamo. Quando cambi allenatore, sicuramente vuol dire che le cose non stanno andando bene. Quindi ha cercato di ricompattare un poì il gruppo di darci dei piccoli consigli da mettere in campo e i primi frutti si sono visti già nella partita di Bergamo..Adesso dovremo proseguire in questo percorso che abbiamo intrapreso da pochi giorni".

Prima c'era tensione nell'atmosfera? "No, tensioni no, però quando i risultati non arrivano è normale che l'ambiente non è più sereno ed è difficile provare alcune cose. Il mister quando è arrivato, ha cercato di darci un po’ di serenità, ricompattarci e trovare un po’ di solidità in campo, che magari l’avevamo un po’ persa. Dovremo continuare sotto questi aspetti. Il mister è esperto, saprà come lavorare e darci nuovi consigli”.