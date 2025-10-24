Hojlund a rischio anche per l'Inter: oggi giornata decisiva col provino

Tanti dubbi ma anche grande attesa per capire se Rasmus Hojlund domani sarà in campo contro l'Inter oppure no. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Il nodo del ritorno di Rasmus Hojlund dopo due partite saltate per infortunio, e fatalità coincise con due sconfitte, sarà sciolto soltanto oggi in occasione della rifinitura. Le sensazioni non sono esattamente positive, a questo punto: ieri Hoj non è tornato in gruppo e il segnale, considerando che la sfida si giocherà domani, non può certo definirsi positivo".

Anche La Gazzetta dello Sport affronta l'argomento Hojund: "II test è in programma questa mattina e la risposta può arrivare solo da Hojlund: se non annuserà pericoli, nell'area dell'Inter andrà lui; altrimenti, Conte dovrà inventarsi altro. Potrà puntare su Lucca, espulso a Eindhoven, o sul falso nueve, con tre candidati (De Bruyne, Neres, Lang)".