Sky - Rinnovo Osimhen, si avvicina la fumata bianca: incontro costruttivo tra ADL e l'agente

Arrivano novità sul rinnovo di Victor Osimhen, a riferirle sul proprio sitò è il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio.





Oggi c'è stato un incontro nel pomeriggio tra il presidente Aurelio De Laurentiis, Andrea Chiavelli e Roberto Calenda, agente del centravanti. Si è parlato, ovviamente, del prolungamento del contratto fino al 2026 (un anno in più della scadenza attuale). Si è trattato del primo vero faccia a faccia dopo gli incontri dell'estate e dopo il recente annuncio dell'imminente firma da parte di De Laurentiis.

Sono state affrontate di nuovo le condizioni per trovare la quadra per il rinnovo. Ci sarebbe un aumento importante dello stipendio e verrebbe inserita una clausola tra i 130 e i 140 milioni di euro netti, una via d'uscita per il giocatore, ma anche una possibile cifra record che entrerebbe nelle casse del club. L'incontro è stato costruttivo. C'è volontà, e anche necessità da parte del Napoli, vista la scadenza vicina, di venire incontro alle richieste del nigeriano e del suo agente, che vogliono tendere la mano al club azzurro senza approfittare della situazione. Le parti si riaggiorneranno forse già domani, per poter arrivare a formalizzare, se i dialoghi proseguiranno in maniera positiva.