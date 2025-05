Ufficiale Primavera, finale Napoli-Virtus in diretta video e radio: dove seguirla

vedi letture

La finale playoff di Primavera 2, Napoli-Virtus Entella, in programma sabato 31 Maggio alle 14.30 allo stadio di Cercola, con ingresso gratuito e gadget scudetto pronti per i tifosi che saranno sugli spalti, sarà visibile in video ma anche attraverso la diretta radio o testuale. Insomma, tanti modi per seguirla per chi non potrà essere allo stadio.

La gara, infatti, sarà trasmessa in diretta sul canale ufficiale YouTube della Lega B e in diretta radiofonica da Radio CRC. La partita ovviamente potrete seguirla anche con la classica diretta testuale di Tuttonapoli che vi ha accompagnato per tutta la stagione con aggiornamenti per ogni partita. Una lunga cavalcata con il sogno Serie A dei grandi più vicino per gli azzurrini.