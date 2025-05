David in standby, il Napoli prova il colpaccio in attacco: tentativo per Gyokeres

vedi letture

Il Napoli ha intenzione di fare un investimento importante anche in attacco. Prosegue da tempo la corte al canadese Jonathan David (25) del Lille che è a parametro zero. Si tratta di un vecchio pallino del club partenopeo, mal momento la trattativa è in stand by perché il Napoli - scrive il Corriere del Mezzogiorno - sta provando l’assalto a Viktor Gyokeres, 27 anni dello Sporting Lisbona.

Un animale d'area di rigore: in questa stagione ha segnato 54 gol, in totale allo Sporting sono 97 le reti in 102 presenze. La clausola non è distante da quella di Osimhen (75 milioni) e dunque l'addio ormai prossimo del nigeriano servirebbe a coprire l'investimento, ma c’è comunque la grossa concorrenza dei club inglesi. In attacco - si legge - resta viva anche la pista che porta a Lorenzo Lucca (24 anni) dell’Udinese come alternativa in attacco.