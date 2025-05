Ultim'ora Napoli-De Bruyne, è fatta! Sky: domani i documenti, doppia ipotesi per le visite

Il Napoli è pronto ad annunciare quello che sarà probabilmente il colpo dell'intero mercato estivo. Kevin De Bruyne, infatti, in scadenza di contratto con il Manchester City, ormai può essere considerato un nuovo giocatore del Napoli: secondo quanto riferito da Sky Sport per domani è previsto lo scambio di documenti con i legali della stella belga per concludere un affare a cui il ds Manna lavora da mesi.

A quel punto arriverà il via libera per poter svolgere le visite mediche. Secondo l'emittente satellitare, le visite potrebbero essere programmate già per lunedì o, in caso di ritardi sulla documentazione, per quando il trequartista rientrerà dagli impegni con la nazionale. Insomma, è partito il countdown: è solo questione di tempo per il primo colpo di mercato del Napoli campione d’Italia e per l'annuncio che attendono tutti i tifosi azzurri.