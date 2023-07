The Athletic - Il Napoli forte su Kilman: offerta da 35mln! 'No' dei Wolves, ecco la richiesta

Per il dopo Kim il Napoli fa sul serio per Max Kilman e, come riportato da The Athletic, si è già mosso concretamente.

Per il dopo Kim il Napoli fa sul serio per Max Kilman e, come riportato da The Athletic, si è già mosso concretamente. Secondo il media britannico, il club azzurro ha avanzato un'offerta da 35 milioni di euro per convincere il Wolverhampton a cedere il pezzo pregiato della sua difesa.

Tuttavia la risposta non è stata positiva. I Wolves avrebbero infatti rifiutato la proposta di De Laurentiis, facendogli sapere - specifica il collega David Ornstein - che non accetteranno nessun'offerta inferiore ai 40 milioni di euro. Il centrale classe '97, 194 centimetri d'altezza e una stagione da protagonista in Premier League, ha un contratto fino al 2026 (più un anno opzionale) e sarebbe aperto al rinnovo.