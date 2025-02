La serata più delicata: l'ennesimo abito di Conte e un'esclusione eccellente

Il bivio Scudetto stavolta è evidente a tutti. Dopo due pareggi, il Napoli in piena emergenza - senza l'intera fascia sinistra - è di scena sul campo della Lazio che gli ha già riservato due scherzetti nei due incroci di questa stagione. La squadra di Antonio Conte scende in campo prima dell'Inter, impegnata domani contro la Juventus, e per il Napoli teoricamente tenere immutate le distanze dopo questo turno sarebbe già importante, ma guai a far arrivare questo concetto al tecnico del Napoli. Nonostante l'emergenza, ed il conseguente cambio di modulo, il messaggio diffuso da Antonio Conte è il solito: sopperire alle assenze con il lavoro, come fatto anche per gli stop di Lobotka, Kvara e Buongiorno dei mesi scorsi. "Quello che conta e conterà è il lavoro che è stato fatto - le parole di Conte in conferenza -, questo ci porta oggi ad avere questa classifica bellissima nonostante tutte le situazioni. Si cerca una soluzione per superare le difficoltà, questo è quello che insegno ai ragazzi". E' il momento anche di trasmettere fiducia al gruppo, dopo due passaggi a vuoto: "La Lazio ci ha battuto due volte, è una squadra forte e s'è confermata da allora, ma ora è un'altra partita. Serve fiducia nei nostri mezzi. Sarà difficile, ma anche noi abbiamo dimostrato di essere tosti in ogni situazione e, con o senza qualcuno, chi ci ha affrontato ha sempre capito che siamo pronti a tutto". E sarà questo probabilmente lo spirito del Napoli anche all'Olimpico, l'ultima trasferta d'alto livello del campionato dei partenopei.

Il nuovo abito

Senza giri di parole, Antonio Conte in conferenza ha fatto intendere che servono nuove soluzioni: "Non possiamo far finta di non vedere alcune situazioni o gli infortuni ed è inevitabile che quando colpiscono alcuni ruoli o zone devi trovare delle soluzioni. Non chiederò mai ad un calciatore di fare qualcosa che non ha mai fatto o che non fa da tanto tempo, significherebbe mettere in difficoltà il calciatore e la squadra. Cercheremo di mettere l'abito giusto, non snaturando le caratteristiche dei giocatori, anzi mettendoli nelle posizioni migliori", le parole del tecnico del Napoli che dovrebbe passare al 3-5-2 con la grande chance per Raspadori al fianco di Lukaku.

Le scelte di Conte

Dopo oltre due mesi, intanto, riecco Buongiorno. Il difensore è finalmente pronto, dopo aver in pratica rifatto la preparazione, e dovrebbe guidare la nuova linea a tre con ai suoi lati Rrahmani e Juan Jesus. In questo modo Conte può alzare Di Lorenzo a sinistra e Mazzocchi a destra con in mezzo il trio degli intoccabili Anguissa, Lobotka e McTominay. In attacco, come detto, l'occasione pesante attesa da tempo da Giacomo Raspadori, chiamato a dividersi compiti e spazio con Lukaku. In quest'undici, provato negli ultimi giorni, out Politano: con Ngonge non propriamente nei piani di Conte e Okafor che ha poco minutaggio, l'ex Inter dovrebbe rappresentare la carta offensiva per cambiare nuovamente sistema all'occorrenza nella ripresa.