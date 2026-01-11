McTominay a DAZN: "A Milano con 5 assenze pesanti, provate a togliere i big all'Inter..."

vedi letture

Il centrocampista del Napoli Scott McTominay ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida pareggiata con l’Inter grazie ad una sua doppietta.

Grande prestazione: 4 punti dall'Inter è un gap che si può colmare?

"Tutti hanno dato ogni singola goccia di sudore, non cediamo di un millimetro. Ci siamo presentati senza Anguissa, Gilmour, Lukaku, De Bruyne, Neres...: togliete all'Inter giocatori come Thuram, Barella e Lautaro e poi vediamo".

Errore sul primo gol, poi grande reazione.

"Gli errori fanno parte del calcio, importante subito rialzare la testa".